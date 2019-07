Vidéo – Ameth Amar : Les 4 dates qui ont marqué sa vie

Ameth Amar, milliardaire et originaire du Baol était un homme d’affaires rompu à la tâche, comme l’illustre cette vidéo qui retrace les quatre (4) dates qui ont marqué sa vie. Il est

décédé ce 22 juillet à Paris.

Le Président Directeur Général de la Nouvelle minoterie africaine (NMA), Ameth Amar, est décédé ce lundi à Paris (France), des suites d’un malaise, a appris l’APS de sources proches de sa famille.Le défunt, fondateur de la société agroalimentaire NMA, est considéré comme l’un des chefs d’entreprise les plus influents et les plus fortunés du Sénégal. La Nouvelle minoterie africaine est une entreprise industrielle sénégalaise qui produit de la farine de blé, de l’alimentation pour bétail, de la volaille, de l’alimentation pour poissons et des pâtes.

Sa mort, un perte pour le Sénégal

“C’est une grande perte pour le Sénégal. C’était un homme bien”, a déclaré Youssou Ndour, dont la fille est mariée à Dame Amar fils du défunt industriel , dans des propos relayés par la Radio futurs médias. Selon Yousou Ndour ami du défunt, Ameth Amar était ” constant dans l’amitié et a été très utile à son pays.

Un homme d’affaires avisé

Originaire duBaol, Ameth Amar était un homme d’affaires avisé comme l’atteste cette vidéo qui retrace les moments plus importants de sa vie, qui n’aura duré que 65 ans. Sa dépouille est attendue ce mercredi à Dakar, avant son inhumation dans la cité religieuse de Touba. Selon les membre de sa famille, le malaise l’avait cloué en France alors qu’il s’apprêtait à aller en Egypte au Caire pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations le 19 juillet.

Propriétaire de NMA et actionnaire de BNDE

Fervent supporter de l’équipe Barcelone, il est le propriétaire de NMA, un des leaders de la filière agro-industrielle au Sénégal avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 60 milliards. Qui emploie plus de 500 collaborateurs. Le frère de Cheikh Amar est également actionnaire de la banque nationale de développement Economique (BNDE).