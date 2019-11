Amina Poté s’est confiée à Pikini sur les derniers instants de sa défunte mère. Proche de sa maman, l’animatrice raconte comment elle a surmonté son décès.

Relation avec sa mère

Brave et forte, Amina Poté a montré une nouvelle facette d’elle méconnue du grand public. Face à la caméra, l’animatrice raconte comment elle a soutenu et assisté sa mère dans ses derniers instants.

Sa maladie

« Je suis la benjamine de ma famille. Mais, j’ai plus de responsabilité que les autres. Quand le docteur m’a informée de la maladie de ma mère, je l’ai accueillie chez moi pour prendre soin d’elle. J’ai dépensé beaucoup d’argent pour ses traitements… On m’a annoncé son décès quand j’étais au Bercy de Youssou Ndour », fait-elle savoir.

Soutien

Et d’ajouter : « Je me suis battue pour arriver là où je suis aujourd’hui. J’étais seule et je me débrouillais pour que ma famille ne puisse manquer de rien. Deux ans après le décès de ma mère, je continue toujours à soutenir mon frère et ma sœur… »