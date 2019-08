Selon sa propre vidéo, Aminata Cissé est encore mariée à l’homme politique et homme d’affaires Jeamille Bittar et sont les parents de deux enfants respectivement de 2 ans et d’un an.

Pour Aminata Cissé elle est en droit de voir ses hommes parce que selon elle dans la vidéo, elle est en brouille avec son mari Bittar et a quitté son domicile conjugal depuis 7 à 8 mois. Elle n’est cependant pas divorcé car selon ses dires, Bittar ne veut pas divorcer et elle sa famille lui met la pression pour regagner son foyer et donner une chance ses enfants. Aminata Cissé n’accepte pas encore de revenir mais ne divorce pas. Elle dit qu’elle a négligé le divorce. Entre temps, elle prend un appartement et y loges avec leurs deux enfants. Alors c’est le statuquo !