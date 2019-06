Vidéo – Amoureuse, Selbé Ndom parle de son futur mari et des djinns

Selbé Ndom n’est plus un cœur à prendre. Dans une interview accordée à Senego, la voyante parle de statut matrimonial. « J’ai des prétendants, mais je suis amoureuse de quelqu’un d’autre. Il y a certains qui m’appellent depuis l’Europe pour me demander en mariage, en me proposant villas, voitures et autres, mais j’ai déjà quelqu’un dans ma vie et je ne suis pas matérialiste », révèle-t-elle.

Outre, elle avoue que ses djinns peuvent être la cause de son célibat, mais qu’elle avait toujours souhaité se remarier après avoir obtenu sa propre maison.