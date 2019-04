Vidéo – Anniversaire de Wally : la tenue de la jet-setteuse Awa Baldé qui a fait sensation

Awa Baldé est toujours présente lors des grands événements de Wally Ballago Seck. Le samedi dernier, elle a été aperçue au Grand Théâtre dans une tenue hors pair.

Le jet setteuse qu’on attendait dans une tenue de cérémonie qu’on a l’habitude de voir, a surpris les invités. Elle débarque en mode « Yaye Fall », un style assez original et magnifique qui lui va bien. Interrogée, elle déclare qu’elle a préféré cette tenue pour beaucoup plus mettre en valeur nos pagnes traditionnels. Awa Baldé était toute splendide dans ce look très coloré.

Avec Limametti