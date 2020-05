C’est pourquoi, en lieu et place des dattes, lait et café offerts les années précédentes, ce ne sont pas moins de 30 tonnes de riz, accompagnées d’huile et de sucre que le ministre-conseiller chargé de la communication de la présidence de la République a distribué aux ménages impactés de la Médina.

Au niveau communal, le Coordonnateur de BBY à la Médina a aussi profité de cette fenêtre médiatique pour rappeler le sens de sa présence dans la commission chargée de la distribution des denrées alimentaires, dans le cadre du programme de résilience économique initiée par le président Macky SALL, avant d’inviter les populations de le Médina au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives, afin de mettre fin à la propagation du coronavirus.

Irama SANÉ

Article publié par Sanslimites

