Après avoir décrété un mot d’ordre de grève générale de 72 heures sur toute l’étendue du territoire, nous nous félicitons de la réussite du mouvement d’humeur qui a été suivi largement à la lettre. Nous en remercions infiniment les commerçants de tous les régions du Sénégal, les tabliers, les marchands ambulants et tout le monde qui ont massivement répondu à l’appel de l’ ACIS.

Nous avons durant cette période porté notre plateforme revendicative qui prend en compte toutes les difficultés qui secouent le secteur du commerce devant les autorités en prenant en témoin l’opinion nationale.

Ce mouvement d’humeur nous a également permis pendant ces trois jours de réfléchir davantage sur les difficultés et de préconiser des solutions.

En effet le ministre du commerce nous a invité à des négociations pour trouver des solutions de sortie de crise.

Au sortir de ces négociations on peut dire que nous sommes en partie satisfaits en ce sens qu’une bonne partie de nos revendications qui lui interpellent directement sont prises en charge et des engagements fermes ont été pris dans le sens de trouver des solutions définitives.

Une rencontre est prévue très prochainement à cet effet .

En plus de celà les négociations continuent. On doit rencontrer d’autres autorités qui sont directement impliquées.

Compte tenu de l’état des négociations avancées et du contexte qui est lié à deux événements majeurs dont l’ouverture des classes et l’inauguration de la mosquée Massalikoul Djinane de Dakar nous avons jugé nécessaire de suspendre le mot d’ordre de grève jusqu’à nouvel ordre.

Concernant l’abandon des conteneurs dans le port, c’est une décision qui sera maintenue jusqu’à la fin des négociations.

Toutefois si les engagements pris par les autorités ne sont pas respectés ou que toute autre mesure de nature à compromettre l’exercice de notre activité est prise nous allons subitement passer à la vitesse supérieure.