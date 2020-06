Wally Seck s’offre une nouvelle voiture. Il s’agit d’une Bentley Mulsanne. Quelques jours seulement après avoir offert une Limousine au Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, lors d’une visite à Touba, le Golden Boy s’octroie ce bijou de couleur noire comme vous pouvez le voir dans cette vidéo exploitée par Senego.

La Bentley Mulsanne est le nom donné à deux automobiles de luxe produites par le constructeur anglais Bentley Motors. Le nom Mulsanne évoque le village sarthois éponyme où se termine la mythique ligne droite « des Hunaudières » où les bolides de la course des 24 Heures du Mans atteignent leur vitesse maximale. Ce nom est choisi en mémoire des 5 victoires des Bentley sur cette course entre 1924 et 1930.

La première Bentley Mulsanne est produite entre 1980 et 1992, à la suite de quoi elle prend le nom de Bentley Brooklands. La deuxième est produite depuis 2010.