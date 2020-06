Les lutteurs comme Balla Gaye 2, Eumeu Sène et Modou Lô ne croisent pas les bras car, ils préparent bien leur retraite. Et pour ne pas être surpris, ils construisent de très belles maisons de luxes et royales. Après Eumeu Sène et Balla Gaye 2, l’on a eu à découvrir la maison du discret Xaragne Lô, actuel roi des arènes.

