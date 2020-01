Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle la star planétaire. Au Sénégal au ailleurs, Youssou Ndour remplit toutes les salles. Ce week-end, c’est en Gambie qu’il a exporté sa suprématie.

Youssou Ndour s’est produit, ce week-end, au stade de Gambie. Avec son orchestre, le chanteur a procuré un spectacle époustouflant.

Malgré les reproches sur ses remix, rien ne semble ébranler l’interprète de Salimata. Avec la sortie de son dernier album « Grand Show » et ses shows tout chauds, You a bonifié les critiques et tenu en haleine nos « Mbokka » gambiens.