Talima, c’est cette jeune fille originaire du Sénégal qui avait merveilleusement interprété la chanson Tajabone de Ismaël Lô dans l’émission The Voice Kids. Elle fait une vidéo pour remercier l’un des légendes de la musique sénégalaise.

Les remerciements

Dans la vidéo posté sur Facebook, le jeune fille de 12 ans née en Casamance remercie le chanteur. « C’est un rêve voir que vous m’avez rendu hommage » dira-t-elle. Elle révèle aussi que « depuis toute petite je chante vos chansons et ce que vous faite est vraiment incroyable. »

La prestation

La jeune fille a fait sensation devant les coachs The Voice Kids. Tous les quatre se sont retournés tellement Talima a bien interprété ce titre qui fait partie des classique de la musique africaine. Après sa prestation Talima a déclaré : « J’ai toujours regardé The Voice et The Voice Kids. C’était un rêve de pouvoir y participer. »