Serigne Alpha Sy Dabakh ne pouvait pas rester indifférent sur l’arrestation du maître coranique d’une affaire de maltraitance des talibés à Ndiagne

Correction pédagogique spécifique

Selon le guide religieux et fils d’El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh (RTA), l’apprentissage dans les Daaras n’a jamais été facile, mais le fait que certains corrigent leurs talibés ne doit pas être une occasion pour généraliser ou dénigrer les Daaras.

La critique est ailleurs

Serigne Mame Alpha Sy Dabakh s’est exprimé dans l’émission « Sunu Diné » d’Oustaz Babacar Niang. Selon le marabout, avant de s’attaquer au Daara qui a sa propre manière d’éducation, les autorités doivent faire face à d’autres faits dangereux, comme le phénomène de la drogue, de la prostitution, de l’homosexualité…

Rétrospective

Le maître coranique, un forgeron, et des parents d’enfants enchaînés aux pieds dans le but de les empêcher de fuguer ont comparu au tribunal de Louga ce mercredi, pour « mise en danger de la vie d’autrui, maltraitance d’enfants de moins de 15 ans et pour complicité ». Deux ans dont deux mois ferme requis par le procureur de la République, le délibéré est fixé au 4 décembre .