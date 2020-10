Vidéo: Assane Lopy, le jeune “Milliardaire sénégalais de 17 ans” enterre sa vie d’adolescent

Son nom avait fini de faire le tour du monde. Assane Lopy, éléve à l’époque à l’école Machallah était impliqué dans une rocambolesque affaire d’intrusion frauduleuse dans des comptes bancaires.

L’homme avait l”habitude de montrer ses liasses de billets sur facebook. Il affichait sa vie de pacha à travers des vidéos intitulées ‘’221 milliardaire’’. Sur l’une d’elles, on y voyait un gosse, né en 1999, palper des liasses de plusieurs millions de F Cfa sur fond de rap américain.

Son modus opérandi

Assane était le cerveau sénégalais d’une vaste affaire d’intrusion frauduleuse qui a touché plusieurs banques de la place. Difficile de dire si Lopy et ses complices dérobaient ou non des données personnelles de clients pour vider leurs comptes. Mais il est avéré que, grâce à des procédés mafieux, la bande avait fait beaucoup de dégâts.

Aujourd”hui le jeune Lopy a enterré sa vie d’adolescent et tente de refaire une notre vie plus calme.On ne le voit plus s’affichait comme avant sur les réseaux sociaux. D’après quelques proches approchés par limametti, Assane à grandi en âge et en expérience.