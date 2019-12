« Je n’ai pas de problème avec Macky Sall, s’est rétracté le député Moustapha Cissé Lo à la 7tv.

D’ailleurs précise-t-il, « j’ai même donné le nom de ma fille à son épouse Mariéme Faye Sall. Si le chef de l’Etat avait quelque chose à me reprocher, il a mon numéro et va m’interpeller directement. »

« Je ne sais ce que j’ai fait au président Macky Sall », tempère-t-il.

Attaques de Cissé Lo contre Macky Sall

«Macky Sall n’est pas mon père, il ne m’a pas acheté. Il a abandonné tous ceux qui ont combattu avec lui dans l’opposition et confié les postes de responsabilité aux transhumants. Tous ceux qui dirigent aujourd’hui les institutions sont des transhumants ou soi-disant alliés. Me Alioune Badara Cissé, Mbaye Ndiaye, Mahmoud Saleh et moi ne gérons que des restes. Sa façon de nous rendre la pièce de notre monnaie, c’est refuser de nous recevoir», avait tiré le président du parlement de la Cedeao.

Lien communicationnel coupé

Selon La Tribune, «Macky Sall a coupé tout lien communicationnel avec Cissé Lô qui a essayé de l’appeler comme à chaque fois qu’il a fait une bêtise. Il est très indisposé par ses nombreux écarts qui n’épargnent aucune personnalité».

Faites défiler vers le bas pour le prochain article