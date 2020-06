Les confrontations entre lutteurs des Parcelles Assainies et Guédiawaye ne datent pas d’aujourd’hui. Et pour preuve, lors de notre discussion avec Alioune Sèye 2 via instagram, il a fait une révélation de taille et une chose que beaucoup ne savent pas en révélant qu’il a une fois disputé un combat contre Modou Lô. Et ce dernier l’a battu. Pour plus de détails, le lutteur d l’écurie Walo est revenu sur ce duel et comment il l’a perdu.

Lutte TV

