Baba Hamdy a un moment, travaillé avec Abiba pour booster sa carrière. Mais, depuis un certain temps, on ne les voit plus ensemble. Dans cette entrevue de Senego, ce dernier aborde la question.

Baba Hamdy a pas mal collaboré avec des artistes sénégalais. S’il n’écrit pas leurs morceaux, il arrange leurs sons. S’agissant du cas de Abiba, le musicien a organisé l’année dernière l’anniversaire de la chanteuse et manager son orchestre pour que l’auteur de « Sama Mother » puisse jouer en live.

Malheureusement, les deux célébrités ne travaillent plus ensemble. Ils ont arrêté leur collaboration sans explication. Interrogé sur cette affaire, Baba Hamdy n’a pas voulu s’y prononcer ouvertement mais, il a tenu à préciser qu’il n’y avait pas de problèmes entre eux…