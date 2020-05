Le monde de lutte, à l’unanimité, a répondu présent pour les besoins des funérailles du défunt père de Modou Lô, décédé hier à l’hôpital. Et parmi les lutteurs, l’on a vu Balla Gaye 2 venu présenter ses condoléances au Rock des Parcelles Assainies. Une présence qui a surpris plus d’un. Et le fils de Double Less a accordé un entretien à la presse et soutient que Modou Lô est son frère seul le sport les oppose.

Article publié par Sanslimites

