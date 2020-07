En réalité, la rivalité entre Balla Gaye 2 et Modou Lô n’a pas de limite et même les lutteurs abordent souvent ce sujet. Selon Dieylani certes Balla Gaye 2 est plus talentueux, mais force est de reconnaître qu’il avait atteint mystiquement le rock des Parcelles Assainies lors de leur combat. Et pour cette raison, il l’a battu.

Lutte TV

