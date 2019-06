Enfin Balla Gaye 2 répond à son ex marabout du nom de Massaly Diop. Car dans un entretien accordé à Lutte Tv lors d’un gala de lutte avec frappe tenu au stadium Iba Mar Diop, il avait prédit la victoire de Modou Lô face à Eumeu Sène, et promet que le Rock des Parcelles Assainies va tôt ou tard battre le Lion de Guédiawaye. Invité de l’émission Oeil du tigre, le fils de Double Less précise qu’il ne le connaît pas.

GALSEN221TV