Vidéo – Bamboula en Egypte : Djibril Wade confirme et tacle Matar Ba et la Fsf

« Je viens d’arriver du Caire et les Sénégalais se sont déplacés en masse. Mais la plupart des personnes envoyées par le ministre des sports ( militants politiques, griots… et la Fédération sénégalaise de football (Fsf) ont été pris en charge avec l’argent du contribuable », a fait savoir le président de Ngb, Djibril Wade.

« Ils ne sont même pas des amateurs de football. Au même moment, des gens qui ont rendu service au football comme Ndoféne Fall, Segua Sakho, l’ancien entraîneur de l’équipe nationale, Ablaye Sarr, entre autres, sont laissés en rade. Ce qui est injuste. »

A en croire le membre de la Ligue professionnelle de football, hormis les membres de la fédération et le 12eme Gaindé, tous les autres devaient prendre en charge leurs propres personnes.

Ce qui vient confirmer les propos du journal le Témoin qui avait relevé que Matar Bâ avait amené avec lui plus de 80 invités, tous des amis, parents de Diakhao, artistes en perte de vitesse, militants de l’Apr à Fatick et éléments du mouvement Navétane. Le président Augustin Senghor a convoyé plus de 30 personnes logées et nourries aux frais de l’État. Curieusement, pendant ce temps, s’étrangle de rage un commis de l’État, des directeurs et chefs de service de son ministère sont laissés à Dakar.

Le Dage du ministère des Sports, Mamadou Ngom Niang, est accusé d’avoir amené sa femme, sa secrétaire, ses amis d’enfance et ses parents au pays du Président Nasser. Sans oublier la trentaine d’invités de marque ou de prestige (amis et parents) logés à l’hôtel Mercure aux frais de l’État du Sénégal, rapporte Seneweb.