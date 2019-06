Vidéo: Banlieue de Dakar : Abdou Karim Sall, en croisade contre les grands pollueurs

La Constitution révisée du Sénégal, à l’image des démocraties les plus modernes, prévoit désormais la consécration de nouveaux droits, mais également de devoirs du citoyen. Parmi les 15 mesures introduites, la 4ème mesure vise la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens, parmi lesquels, le droit à un environnement sain. Justement dans le cadre des activités de prise de contact des services relevant de son département, et en réponse aux plaintes et complaintes des populations, M. Abdou Karim Sall, Ministre de l’Environnement et du Développement durable ( MEDD) a effectué une visite à l’Usine SENTRA à Mbao, ce mercredi 12 Juin 2019. Sur place, il s’est réjoui du respect par l’usine des recommandations faites par ses services, même si des efforts restent encore à faire. Il saisira l’occasion pour lancer un appel aux usines, aux populations et aux élus, au respect strict des limites de 500 m inhabitable autour des usines.

