Ayant disparu depuis maintenant, un moment, la charmante Kiné Sow de la série « Mayacine ak Dial », réapparaît le jour de son baptême. L’actrice a marqué son empreinte dans le cinéma sénégalais par sa beauté et sa bonne humeur. Elle ne manquait pas, non plus de nous faire rire dans pas mal de séquences.