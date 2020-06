Une dualité entre Barthélémy Dias et Abdou Karim Fofana est soulevée ces derniers temps au niveau du département de Dakar. Invité sur le plateau de la journaliste Maïmouna Ndour Faye sur 7TV, le maire de la commune de Mermoz/Sacré-Coeur a mis fin à la polémique.

« Moi je respecte tout le monde » lance Barthélémy Dias concernant la comparaison entre lui et d’autres hommes politiques. Cependant il précise « on peut partager la même école, mais je ne peux faire le Bac et partager ma classe avec un élève de sixième ».

Le maire de Mermoz/Sacré-Coeur déclare « si certaines personnes m’interpellent, je les dévie. Moi mon interlocuteur c’est le président Macky Sall et pas eux ».

Et revenant sur Abdou Karim Fofana, Dias fils lance « moi j’ai été élu et réélu dans ma commune, maintenant attendons qu’il soit élu dans la tienne pour je puisse m’asseoir avec lui ».

