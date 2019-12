Coach Abdourahmane Ndiaye fera-t-il son « come back » avec le mouvement qu’il y a eu hier, au niveau de la Direction Technique. La Fédération sénégalaise de Basketball (FSBB), à travers son chargé de communication, a fait savoir qu’elle ne ferme pas la porte à l’ancien entraîneur des Lions.

« C’est possible. Il peut revenir comme aussi on peut voir un autre venir occuper ce poste », a laissé entendre El Hadji Sarr au micro de Az Actu. Mais, ajoute-t-il dans cette vidéo exploitée par Senego, « le plus important, c’est que quand le nouveau Directeur Technique National sera nommé, il discutera avec tout le monde, verra le meilleur profil pour l’équipe nationale, mais aussi un profil qui va coller avec la vision de la Fédération Sénégalaise de Basket ».

Faites défiler vers le bas pour le prochain article