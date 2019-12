Le clash des rappeurs continue d’alimenter les débats. Cette fois-ci, il inspire le comédien Baye Mbaye qui reprend dans une parodie hilarante leurs paroles.

Clash ironique

Après une petite absence sur les réseaux sociaux, Baye Mbaye et Makh Pro revienne en force avec l’actualité du moment : le clash des rappeurs. Sur cette vidéo, les deux (2) comédiens parodient les morceaux de Dip, Omzo Dollar, One Lyrical, Ngaaka Blindé et Elzo Jamdong.

Chaîne

Youtube

Rappelons que Makh Pro et Baye Mbaye ont perdu leur chaîne Youtube qui avait des milliers d’abonnés. Talentueux, ils ont recommencé à zéro en créant une nouvelle chaîne très suivie par les internautes.

