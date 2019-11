« L’humilité est l’une des mesures de la grandeur d’un homme », dit l’adage. Et le Khalife général des Tidianes a encore donné une autre leçon de vie, de ce qui doit exister entre les musulmans et surtout les tarikha.

Serigne Babacar Sy a raconté qu’il avait sillonné presque tous les foyers religieux dont il avait rencontré presque tous les guides religieux à l’époque. Dans cette vidéo, le Khalife général est revenu sur ses rapports avec la famille de Serigne Abdoulaye Niasse et son premier voyage à Kaolack avec son défunt père Serigne Mansour Sy Balkhawmi.

Baye Niasse un père pour le Khalife

« Je partais souvent à Kaolack et à chaque fois, je faisais tout pour rendre visite à Baye Niasse. Et on avait de très bons rapports. Il m’appelait toujours mon fils. La dernière fois que j’ai rencontré Baye Niasse avant son décès, c’était à Maroc…. A l’époque, il ne se sentait pas bien… et je lui avais dit : Gorgui sa yaraam nékhatoul dé…, Baye néma natou bokka amé mo takh toga touma…