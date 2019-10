Belmadi n’hésiterait pas à donner le prochain Ballon d’Or Africain à son joueur Riyad Mahrez. L’entraîneur des Fennecs estime que le Citizen mérite, plus que Sadio Mané, cette récompense, même s’il reconnait que ça va se jouer entre ces deux joueurs.

Comme chaque année, le Ballon d’or Africain sera très disputé. Trois stars du continent sortent de l’ombre pour le titre de meilleur joueur Africain de l’année 2019. Mané, Salah et Mahrez devraient batailler pour cette distinction.

Balmedi vote Mahrez

Qui d’entre eux remportera le Ballon d’Or Africain 2019 ? En tout cas, le sélectionneur algérien, Belmadi, a sa petite idée concernant le vainqueur. Pour lui, la Can, gagnée par l’Algérie a fait la différence. Ce qui donne favori son joueur, Riyad Mahrez.

Les chances de Sadio Mané

Si on ne devait dégager qu’un seul favori pour le Ballon d’Or Africain, Sadio Mané serait l’heureux élu. Le vainqueur de la Ligue des Champions a brillé tout au long de la saison. En finissant meilleur buteur du championnat ex-aequo avec Salah et Aubameyang (22 buts) et en étant impliqué directement sur 7 buts en 13 rencontres de Ligue des Champions, le vice-champion d’Afrique se dégage comme favori du Ballon d’Or Africain. Le lauréat du Onze d’Or 2019 affiche également des statistiques impressionnantes en ce début de saison avec Liverpool. Il a offert la Coupe d’Europe aux Reds, en marquant un doublé contre Chelsea. En championnat, il porte son compteur à 5 réalisations.