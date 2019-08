Vidéo: Bessel Basse en Pélerinage à la Mecque

La Mecque, occupant une vallée désertique dans l’ouest de l’Arabie saoudite, est la ville la plus sainte de l’Islam : en effet, c’est la ville natale de Mahomet et de la foi elle-même. Seuls les musulmans sont autorisés dans la ville, et des millions d’entre eux s’y rendent pour le Hajj annuel (pèlerinage). Datant du VIIe siècle, la Masjid al-Haram (Mosquée sacrée) entoure la Kaaba, une structure cubique recouverte de tissu constituant le sanctuaire le plus sacré de l’Islam.