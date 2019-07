La polémique née du fameux Tee-Shirt porté par Waly Seck grossit. Bijou Ngoné y amène sa touche. Chargée de la production de l’artiste, elle le défend bec et ongles, et déverse sa colère sur l’Imam Kanté, pour avoir accusé Wally Seck d’être, non seulement à la solde de la communauté LGBTQI, mais également d’être «un levier des lobbies de l’argent et de la déviance».

