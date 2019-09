Billy fait partie des acteurs qui ont marqué leurs empreintes dans la série Pod et Marichou saison3. De son vrai nom Khadim Séne, est l’un des manquants les plus remarqués lors de la fin de la saison 3 de Pod et Marichou. Au micro de SENEGAL7, l’artiste comédien Billy apporte des précisions sur les raisons de cette absence.