Vidéo – Birame Gningue sur la visite de Adja Ngoné: «Yayou Mod Lô dafa nieuw ba sama keur nima beugeu touma sama dome di »

Interrogée juste après la victoire de Modou Lo sur Eumeu Sène, Adja Ngoné Diop, la mère du nouveau Roi des arènes avait mis une croix sur une éventuelle troisième confrontation entre son fils et son bourreau de Guédiawaye. Une déclaration que le manager de Modou Lo, a confirmé, ce jeudi dans une conférence de presse.

Plus jamais Balla Gaye 2

« Balla Gaye 2 doyna seuk, c’est fini avec Balla », a lâché la mère de Modou Lo, suite à la victoire éclatante de son fils sur Eumeu Sène, dimanche dernier. Certains estiment que la daronne à Kharagne Lo, réagissait sous le coup de l’émotion, et n’aurait accordé autant d’importance à sa réaction. Ce qui est tout à fait le contraire, la mère de Modou Lo, est formelle à cette décision de ne plus se frotter au Lion de Guédiawaye. Si l’on croit aux propos de Birame Gningue, le manager de Kharagne Lo, « la maman s’est même déplacée jusqu’à chez lui pour lui supplier de ne plus laisser son fils affronter Balla ».

« Une décision qui ne lui revient pas, selon M. Gningue, qui estime que tôt ou tard les deux lutteurs (Balla Gaye – Modou Lo) vont à nouveau s’affronter ». En revanche, il écarte la tenue prématurée de cette affiche.

Balla, la bête noire de Modou Lo

Le 13 janvier 2019, Balla Gaye 2 a battu Modou Lô, pour la deuxième fois au stade Léopold Sédar Senghor. Il l’a dominé du début à la fin. Après un échange de coups de poings et un corps à corps qui a duré plusieurs minutes (6), le lutteur de Guédiawaye a finalement remporté le combat, en lui imposant sa force. La chute a été nette. Incontestable. Balla Gaye 2 bat une nouvelle fois donc Modou Lô neuf ans (2010) après son premier succès, remportant le drapeau du chef de l’Etat, Macky Sall.