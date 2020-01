Une bonne nouvelle pour Sadio Mané et pour Liverpool. Touché aux ischio-jambiers le jeudi dernier lors du déplacement de son club sur le terrain de Wolverhampton en Premier League, le Sénégalais était contraint à céder sa place peu après la demi-heure de jeu. Alors qu’il a été annoncé une période d’indisponibilité de 3 semaines, le joueur pourrait revenir plus tôt que prévu.

Selon les informations du journal sénégalais Record, Mané a déjà repris les séances d’entrainement en individuel. C’est-à-dire que le joueur est déjà sur pied et fait quelques courses. Après la blessure, Liverpool n’a pas perdu de temps. Dès vendredi, les soins ont déjà commencé et ont d’ailleurs eu leurs effets. Puisque l’attaquant serait sur la bonne voie pour effectuer au plus vite son retour sur les pelouses.

Cependant, le journaliste Sénégalais Cheikh Tidiane Gomis tacle Aliou Cissé et Macky Sall en ce qui concerne la blessure de Sadio Mané.