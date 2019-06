Vidéo – Bocar Samba Dièye : « Ce que j’aurais fait n’eût été ma famille»

Grand commerçant reconnu dans l’importation de riz, Bocar Samba Dièye est toujours empêtré dans des contentieux judiciaires avec des banques de la place. ans les tribunaux sénégalais.

C’est donc depuis 2008 que ses difficultés ont commencé. Ce qui fait 11 ans qu’il dit courir derrière 3,2 milliards que lui doivent toujours des établissements bancaires, et dont les dossiers sont répartis entre les tribunaux de Saint Louis, Thiès et Dakar.

Bocar Samba Dièye, dans ses propos recueillis par Dakaractu ce dimanche 23 juin 2019, en a profité pour montrer comment l’État, à travers la justice, pourrait venir à bout de ce problème qui a plombé ses activités. Il a confié qu’il aurait tout abandonné depuis très longtemps si cela ne dépendait que de lui. ‘’N’eût été ma famille, j’aurais lâché depuis longtemps cette affaire. Moi, je m’en remets à Dieu (LSI).

Plus d’une décennie après le début de ses déboires avec les banques, il continue de s’interroger sur les actes posés par son notaire, Moustapha Ndiaye. Il a aussi évoqué son rapport avec le Président de la République Macky Sall et cette personnalité qui l’a détourné de sa volonté de l’aider dans cette affaire, ainsi que les sollicitations auprès de son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade.

Cependant, il a apporté des éclairages sur les réelles origines de son problème et ce qu’il reproche à l’ex-Premier ministre Abdoul Mbaye, auquel il impute la responsabilité première de ce qui lui est arrivé…