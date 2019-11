Le manager, grand frère et homme à tout faire de Bombardier, Pape Dia, a rendu l’âme hier à l’hôpital de Thiès. Malade depuis plus d’un an, Bombardier l’avait évacué en France pour qu’il soit soigné dans de bonnes conditions. Mais les médecins français étaient catégoriques, Pape Dia était condamné. Pour éviter de le voir mourir en France avec toutes les paperasses pour le rapatriement du corps, Bombardier l’a ramené mardi dernier. Il a rendu son dernier souffle hier. Inhumé aujourd’hui à Touba, Bombardier et le beau frère de Pape Dia témoignent.