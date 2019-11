Bombardier est très affecté par le décès de son confident et manager Pape Dia. Car durant toute sa carrière, il côtoyait et donnait des combats au B52. Laissant derrière lui un vide incommensurable pour son avenir et le reste de sa carrière, le lutteur de Mbour n’arrive pas à surmonter cette nouvelle aussi triste. Et lorsqu’il s’adressait à la presse, il a beaucoup pleuré pour faire des témoignages sur son défunt frère.