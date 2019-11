« Tour avec… » avait ce dimanche comme invitée Coumba Gawlo. Dans cet entretien avec Bouba Ndour, l’artiste a évoqué sa carrière, ses projets, ses ambitions politiques et son statut matrimonial.

Musique

Selon Coumba Gawlo, la musique sénégalaise peine à s’exporter en Afrique et en Occident. Dans ses propos, la grande diva a suggéré aux artistes d’avoir deux carrières pour vendre leur musique. « Un artiste doit avoir une carrière nationale et internationale pour vendre ses produits sur le marché mondial… Les artistes doivent aussi éviter les morceaux qui durent 8 à 9mn. C’est trop et cela dépasse les normes. », fait-elle savoir.

Politique

Interpellé sur ses ambitions politiques, Coumba Gawlo n’a pas réfuté l’idée d’intégrer la scène politique un jour. Dans ses idées, l’artiste veut changer tellement de choses négatives au Sénégal. Donc, elle projette de faire de la politique pour améliorer le quotidien des Sénégalais.

Célibataire

Dans cette partie, Bouba Ndour a lui fixé un ultimatum : « D’ici au 31 décembre, si un homme ne vient pas te marier, nous allons te trouver un époux dans la famille. » Un délai que la chanteuse a accepté sans hésiter. Selon elle, les hommes n’ont pas besoin d’avoir peur d’elle car, elle est une femme qui sait bien prendre soin de son époux.