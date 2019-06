(Vidéo) Boubacar Camara : «Les 4 questions qu’on m’a posées à la DIC»

Boubacar Camara, en sa qualité de témoin et ex Secrétaire général du ministère de l’Energie a livré aux enquêteurs, ce jeudi, ce qu’il sait du scandale du pétrole et du gaz révélé par la BBC et qui éclaboussent Aliou Sall et Frank Timis.

Durant quatre (4) tours d’horloge, le leader du Parti pour la Construction et la Solidarité, Jengou/Tabax, s’est entretenu avec les enquêteurs. Il explique qu’on lui a posé des questions qu’ont peut synthétiser en quatre (4) points:

1- C’est quoi la fonction du secrétaire général au ministère et son rôle dans les contrats ? A cette question, il explique qu’ils ne font que préparer les contrats, qui leur sont soumis. Et qu’ en résumé, ils n’ont pas de pouvoir de signature.

2- Quel est ton rôle dans le contrat Petro-tim ? Mrs Camara a répondu qu’il n’est pas mêlé à ce contrat. D’autant plus, qu’il n’a jamais connu Frank Timis…

3- Quelles sont les informations que tu peux nous livrer véritablement sur le contrat ? Le leader de Jengou déclare qu’à l’époque, ‘il avait répondu au Dg de Petrosen qui l’avait interpellé à propos du contrat Petro-tim. En somme, il l’avait répondu que le Sénégal n’avait pas à se précipiter pour signer un tel contrat. Car, “nous pouvions mieux négocier pour préserver nos intérêts.”

4- Enfin, qu’est ce que le Sénégal a perdu dans ce contrat Petro-tim ? Et Boubacar Camara livre sa réponse aux enquêteurs dans cette vidéo.