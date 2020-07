Dans une récente interview accordée à un site de la place, Baye Mandione n’avait pas mâché ses mots pour dire ses vérités à Ama Baldé. En effet, depuis plus d’un an, Jules Baldé Jr reste alité et avait même voyagé à Tunisie pour se soigner mais son état de santé reste toujours inquiet et s’aggrave aussi. C’est ainsi que Baye Mandione a recommandé à Ama Baldé de donner 5 millions à son coéquipier pour ses frais médicaux. Des propos contestés par Boucher qui, selon lui, Baye Mandione ne comprend rien de ce qu’il dit. Toutefois, il soutient qu’il doit impérativement l’aider aussi.

