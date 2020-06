Boy Baol qui se trouve présentement aux États-Unis suit de très l’actualité de la lutte. Ainsi, il a accordé son soutien et donné raison à Reug Reug qui veut affronter les VIP de l’arène comme Modou Lô et Balla Gaye 2. Des souhaits jugés raisonnables et logiques par Boy Baol car selon lui, il est temps que le lutteur de Thiaroye affronte les champions de taille.

Lutte TV

