Mama Lamine a déjà battu deux lutteurs pensionnaires de l’écurie Baol. Raison pour laquelle, il aime défier les ténors de ces écuries comme Boy Baol, Tapha Tine… Et pour le recadrer et le mettre à sa place, Boy Baol conseille au tarkinda de se mesurer à Mbaye Gouye Gui. Car selon lui, c’est un duel qui promet des étincelles qui opposeraient deux lutteurs offensifs. Et lui demande de respecter Tapha Tine comme le fait à l’égard de Balla Gaye 2.

Lutte TV

