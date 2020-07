Depuis quelques années, Boy Nar reste établi à Paris pour y mener une autre vie et laisser derrière lui des combats. Ainsi, ils sont nombreux ceux qui se posent la question de savoir s’il a rangé son nguimb ou pas. Et pour en savoir plus, l’on a contacté l’ancien fassois qui défie Reug Reug et promet qu’il est prêt à retourner au Sénégal pour suivre sa carrière.

Lutte TV

L’article Vidéo – Boy Nar vide son sac depuis Paris : «Reug Reug la soxla ou… je suis prêt à faire mon retour» est apparu en premier sur Snap221.info.