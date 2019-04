Ce n’est pas encore son anniversaire et pourtant, les cadeaux et gâteaux défilent chez Wally Seck, a appris Senego. D’abord, Sokhna Aïdara a offert un billet pour La Mecque à son époux, via Iran Ndao qui a présidé le récital de Coran chez l’artiste. Heureux, le Faramareen a remercié son épouse devant ses proches avant de souffler son gigantesque gâteau d’anniversaire.

GALSEN221TV