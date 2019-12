La légende du basket américain et des Los Angeles Lakers a joué au bon Samaritain après une collision survenue en Californie. Une grande silhouette rose au milieu de la brume et des débris. Vendredi 13 décembre, le basketteur à la retraite Kobe Bryant a assisté à un accident de la route apparemment assez important, au vu des dégâts et du nombre de véhicules impliqués.

Et comme le montre une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et reprise par le site people TMZ, la légende des Los Angeles Lakers et de la NBA ne s’est pas contenté d’être témoin de la scène.

Sur les images, rapporte Le Huffington Post, tournées à Newport Beach, au sud de Los Angeles, le troisième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA apparaît effectivement réconfortant les victimes de l’accident, les prenant dans les bras et leur glissant un petit mot.

On le voit également se positionner au milieu de la chaussée pour tenter de réguler la circulation et permettre d’éviter une nouvelle collision. Le tout sous les yeux éberlués des passants et des personnes impliquées.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’ancien basketteur devenu producteur oscarisé au cinéma vient en aide aux victimes d’un accident de la route. En 2018, une vidéo similaire avait circulé, déjà à Newport Beach. Il avait alors conduit un conducteur blessé dans un restaurant pour qu’il puisse reprendre ses esprits et attendre les secours. Vous avez dit bon Samaritain?

Just a video of Kobe directing traffic after a car accident…pic.twitter.com/UWAwMMiN8H — Ballislife.com (@Ballislife) 13 décembre 2019

