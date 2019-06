Vidéo – CAN 2019 – Abba avertit les musiciens : « Boulen niou »

Les musiciens sénégalais ont l’habitude de rendre hommage aux « Lions » de l’équipe nationale de football lors dans grandes compétitions. Certains pensent que ces chansons portent poisse.

Aujourd’hui, Abba No Stress va se prononcer sur ce sujet en mettant en garde les musiciens. « Boulen niou weuy, NON A LA CHANSON DES LIONS ! », dit l’animatrice et humoriste en direct de la Radio Futurs Médias (RFM). Il appelle aussi à un rassemblement à la place de la nation pour soutenir le Sénégal pendant la Coupe d’Afrique des Nations.

