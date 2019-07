Vidéo – CAN 2019: El Hadji Diouf les cadres de l’équipe doivent prendre leurs responsabilités

El Hadji Diouf a réagi à la contre performance des « Lions », ce jeudi, face aux Fennecs. Malgré la défaite (1-0) concédée par le Sénégal face à l’Algérie, Diouf veut rester positif et trouve qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter outre mesure. Pour l’ancienne star des « Lions », le Sénégal est tombé face à une bonne équipe et il est préférable de perdre maintenant, en phase de poules, que dans la phase à élimination direction. El Hadji Diouf estime que ce résultat ne change pas les ambitions du Sénégal. Il appelle à une analyse froide de la rencontre et à la remobilisation.

