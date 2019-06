Ibrahima Mboup surnommé Gentle Mara fait une nouvelle sortie exclusive. Après avoir prédit le sacre de Liverpool à la Ligue de Champions, il parle de la CAN 2019 et de l’affaire BBC.

Les prédictions de ce marabout était très claires durant la Ligue des Champions. Cette fois-ci, il se prononce sur la Coupe d’ Afrique des Nations avec l’équipe nationale du Sénégal et l’affaire de corruption du pétrole et du gaz sénégalais impliquant le maire de Guédiawaye, Aliou Sall et Frank Timis.

