Vidéo – Can 2019: Le Bénin surprend le Maroc avec ce but

Pour ce premier huitième de finale de la CAN 2019, le Maroc affronte le Bénin au Caire ce vendredi 5 juillet. Les Écureuils jouent pour la première fois de leur histoire un match à élimination directe dans une CAN. Avec un sans faute en phase de groupe, le Maroc est quant à lui un sérieux prétendant au titre. Ce match est à suivre en direct.

Pour l’instant ce sont les “Ecureuils” qui surprennent le monde du football en menant au score dans ce début de seconde période (53e). C’est Moise Adilehou (Bénin), qui reprend un centre depuis le coup-franc, et frappe vers le but. Sa tentative termine dans le milieu du but.

Avec trois victoires en trois matches lors de la phase de groupe, le Maroc a montré qu’il faudrait compter sur lui lors de cette CAN 2019. Les hommes d’Hervé Renard ont réalisé un sans-faute et face à eux le bénin qui a arraché sa qualification en finissant parmi les meilleurs troisièmes, semble bien petit. Mais Les Écureuils ont prouvé qu’ils étaient plein de ressources en tenant tète en ce moment à ctte formation d’Hervé Renard. Mais les Béninois n’ont fait que des matches nuls dans cette CAN et pour franchir le cap des huitièmes, il faudra cette fois à tout prix ramener une victoire. Par contre, ils restent du temps.