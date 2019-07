Vidéo – CAN 2019 : le discours de Aliou Cissé à ses remplaçants

Le sélectionneur de l’équipe du Sénégal, Aliou Cissé a pris de son temps pour faire un long discours pour motiver ses remplaçants, ce mardi, à l’issue de l’entraînement.

Le jour de gloire n’est pas encore arrivé pour les Lions, mais il n’est pas si éloigné que ça. Les partenaires de Sadio Mané sont à quatre matches d’un sacre historique. A une condition, qu’ils parviennent d’abord à s’imposer contre l’Ouganda dès vendredi, en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football.

Cissé met ses joueurs face à leur destin

Un huitième de finale d’une CAN est le match d’une vie, un sommet inégalable qui peut et va précisément changer la vie de certains puisqu’on le joue comme une finale. Après y avoir goûté comme joueur 2002 au Mali, Cissé a envie de revivre cela et d’aller le plus loin possible. Ce mardi, il a tenu un long discours aux remplaçants, au centre du terrain annexe du stade du 30 juin. Le discours était profond parce qu’il était accompagné de rigueur et de gestes. Et, ses joueurs l’écoutaient attentivement. On sentait la remobilisation des joueurs qui n’ont pas beaucoup de temps de jeu. Une manière aussi de leur mettre face à leur destin surtout en cette dernière ligne droite avec les matches à élimination directe.

IGFM