Vidéo: CAN 2019 ,les Lions fêtent l’anniversaire de Lamine Diatta

Le lendemain de la victoire du Sénégal contre le Kenya (3-0), coïncide avec l’anniversaire de l’ancien défenseur de l’équipe du Sénégal, Lamine Diatta faisant partie du staff technique d’Aliou Cissé. Les Lions de la Teranga l’ont bien célébré.

C’est la bonne ambiance qui règne au sein de cette tanière. Après moult critiques venant des supporters suite au revers face à l’Algérie, les Lions du Sénégal ont retrouvé le sourire après leur succès contre le Kenya (3-0), hier lundi. Dans cette vidéo, les hommes de Cissé semblent garder un bon état d’esprit. On les voit célébrer l’anniversaire de Lamine Diatta avec enthousiasme.

Ce dernier, qui vient d’avoir 44 ans, fait partie de cette génération dorée de 2002, qui a eu à faire vivre au peuple sénégalais des moments sensationnels. On se souvient de leur prouesse inouïe, lors de la Coupe du monde 2002. Lamine Diatta, alors défenseur central à l’époque, formait avec Pape Malick Diop, un duo imperméable. Un mariage qui avait contribué largement aux bonnes performances des hommes du défunt Bruno Metsu.

Ce soir, cette nouvelle génération de Sadio Mané et Cie, se devaient de célébrer avec ce maestro, cette nouvelle année de plus. Un moment pour les Lions de s’inspirer davantage de lui, aux fins de poursuivre cette compétition. Et à cet effet, offrir aux Sénégalais, ce trophée tant escompté.

La carrière de Lamine Diatta

Lamine Diatta joue son premier match professionnel le 18 octobre 1998. En 1999, il signe à l’OM mais est étrangement transféré quinze jours plus tard au Stade rennais.

En novembre 2008, il effectue un essai de deux jours à Sochaux alors dernier de Ligue 1. Il refuse cependant de s’engager avec le club franche-comtois. Le 20 mars 2009, il signe en Écosse, à Hamilton Academical. Un mois plus tard le 23 avril 2009, il résilie son contrat et signe dans la foulée à Al Ahly Doha1. En fin de saison 2008-2009, son contrat n’est pas renouvelé.

Lors du mercato hivernal de janvier 2011, Lamine Diatta signe un contrat renouvelable de six mois a l’Étoile sportive du Sahel. Libre de tout contrat, il signe en décembre 2011 aux Doncaster Rovers, club de deuxième division anglaise où il retrouve deux compatriotes, Habib Beye et El-Hadji Diouf. Le contrat qu’il signe ne court que sur deux mois. Il ne dispute aucun match sous le maillot anglais et décide de mettre un terme à sa carrière.

Un parcours exceptionnel en tanière….

Il fait ses débuts internationaux en septembre 2000 contre l’équipe du Togo. Il joue la finale de la Coupe d’Afrique des nations en 2002 et cinq rencontres de la Coupe du monde 2002 (défaite en quart de finale). Il dispute aussi la CAN 2004. Il est aussi capitaine de sa sélection nationale pendant plusieurs années.