La propagation de la maladie du Covid-19 inquiète les chef religieux. Serigne Habib Sakho n’est pas en reste.

Le fils de El Hadji Ibou Sakho intervenait sur la situation de la pandémie dans le monde et particulièrement au Sénégal en revenant sur les enseignements du prophète Mouhamad (Psl) et le foyer de la maladie, la chine.

Revenant sur les mesures de barrières édictées par les autorités et l’interdiction de rassemblement dans les places publiques et les mosquées, Le président de l’Association des familles religieuses a profité de l’occasion pour interpeller son ami et prêcheur Iran Ndao en le suppliant de modèrer son tempérament surtout lors de ces prêches…

Article publié par Sanslimites

L’article (Vidéo) : Ce que Serigne de Habib Sakho demande à Iran Ndao… » Damakoy niane souy waraté ti mouy… » est apparu en premier sur Snap221.info.